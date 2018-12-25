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() 19 noktaya daha uçacak

THY 19 noktaya daha uçacak
Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılacak yeni uçaklarla birlikte uçuş noktalarını da artıracak. En yeni hatlarını, Gambiya'nın başkenti Banjul'a Kasım ayında, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya da Aralık ayında açan , aralarında 'dan , Cancun ile ABD'den Newark ve 'dan Bali Adası'nın da olduğu 19 dış hat noktasına daha uçacak. THY, 331 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 49 yurt içi, 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçuyor.

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