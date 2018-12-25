Tamamlayıcı sağlıkta sıçrama

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Kasım sonu prim üretimlerini yayımladı. Buna göre; toplam prim üretimi yaklaşık 44.4 milyar lira olarak gerçekleşti. 38.1 milyar lirası hayat dışından gelirken, 6.3 milyar lirası hayat tarafında üretildi. 11 aylık toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13.9 arttı. Hastalık ve sağlıkta yüzde 23'lük artışla 5.2 milyar lira prim üretilirken, yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında prim artışı yüzde 68 oldu.