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İngiliz akını
Gözde merkezlerinden 'i tercih eden ler'in erken rezervasyonlarında 2019 için yüzde 35 artış kaydedildiği bildirildi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 'daki turizm fuarından çok iyi ve sevindirici haberlerle dönüldüğünü belirterek, " pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular. Bu 2020'ye hazırlıktır" diye konuştu.

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