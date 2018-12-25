İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 70 yılı aşan kurumlarının ilk defa geçen yıl 1 milyon 57 bin 249 kişilik istihdam gerçekleştirildiğini ve bunun tarihi bir rekor olduğunu belirterek, dünyada istihdamı bu şekilde artıran ikinci bir ülkenin olmadığını söyledi. Uzunkaya, üniversite öğrencilerine 3 aylık iş imkanı sağlanacağını ve maaş verileceğini belirtti.
- Ekonomi
- 25.12.2018
- Gazete
İstihdam rekoru
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