Beşiktaşlılara Gulf’tan özel ürün

Gulf Sigorta, Beşiktaş Sigortayeri işbirliğiyle Beşiktaş taraftarlarına özel Kartal Yuvam Konut Sigortası ürününü piyasaya sundu. Ürün, Beşiktaş taraftarları için özel avantajlar içeriyor. Beşiktaş taraftarları da satın aldıkları her bir konut poliçesi ile hem yuvalarını teminat altına alıyor hem de kulüplerine destek sağlıyor.
KULÜBE DE DESTEK
Kartal Yuvam Konut Sigortası, Beşiktaş Sigortayeri ve tüm Gulf Sigorta kanalları aracılığıyla satışa sunuluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, "Beşiktaş kulübüne gönül veren milyonlarca taraftara özel teminatlar içeren ve aynı zamanda kulübe destek yaratan Kartal Yuvam Konut Sigortası ürününü sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
KULÜBE DE DESTEK
Kartal Yuvam Konut Sigortası, Beşiktaş Sigortayeri ve tüm Gulf Sigorta kanalları aracılığıyla satışa sunuluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, "Beşiktaş kulübüne gönül veren milyonlarca taraftara özel teminatlar içeren ve aynı zamanda kulübe destek yaratan Kartal Yuvam Konut Sigortası ürününü sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
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