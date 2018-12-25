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206 üniversiteye kariyer merkezi

206 üniversiteye kariyer merkezi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, işgücü piyasasını güçlendirecek 4 önemli adımı omuzlayacak. 'deki 206 üniversitenin tamamında kariyer merkezi kurulacak, açık iş pozisyonlarını yayınlamak amacıyla geliştirilen 'kariyer kapısı' uygulaması başlatılacak, üniversitelerin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik 'Mezun Edilebilirlik Araştırması' tamamlanacak.

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