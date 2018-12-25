206 üniversiteye kariyer merkezi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, işgücü piyasasını güçlendirecek 4 önemli adımı omuzlayacak. Türkiye'deki 206 üniversitenin tamamında kariyer merkezi kurulacak, açık iş pozisyonlarını yayınlamak amacıyla geliştirilen 'kariyer kapısı' uygulaması başlatılacak, üniversitelerin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik 'Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması' tamamlanacak.
- Ekonomi
- 25.12.2018
- Gazete
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