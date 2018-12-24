Emekliye en az 255 TL

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam verilmesi kesinleşti. Milyonlarca memur emeklisi toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı. Yani 5 aylık veriye göre, memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak. Enflasyon tahminleri Ocak'ta farkın ne kadar olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmin ise farkın yüzde 7.59'a çıkabileceğini gösteriyor. Buna göre memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4 zam + yüzde 7.59 enflasyon farkı alabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş, tahminlere göre 245,86 lira artışla 2 bin 395 lira 73 kuruş ya da 255,7 lira artışla 2 bin 405 lira 57 kuruş olabilecek. Kesin oran ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak.
FARK YATIRILACAK
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ancak zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verileri bekleneceğinden, maaşlar ayın başında artış yansıtılmadan yatırılacak. Hesaplanan zam farkı, ay içerisinde SGK tarafından açıklanacak tarihte emeklilere ödenecek.
TABLOYA BAK, MAAŞINI ÖĞREN
TAKVİM, memur emeklilerinin yeni maaşlarını şu ana kadar gerçekleşen verilere ve enflasyon tahminlerine göre kuruşu kuruşuna hesapladı. Memur emeklileri, hazırladığımız tablolara bakarak Ocak'taki artışla oluşacak yeni maaşları hakkında fikir sahibi olabilecek.
FARK YATIRILACAK
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ancak zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verileri bekleneceğinden, maaşlar ayın başında artış yansıtılmadan yatırılacak. Hesaplanan zam farkı, ay içerisinde SGK tarafından açıklanacak tarihte emeklilere ödenecek.
TABLOYA BAK, MAAŞINI ÖĞREN
TAKVİM, memur emeklilerinin yeni maaşlarını şu ana kadar gerçekleşen verilere ve enflasyon tahminlerine göre kuruşu kuruşuna hesapladı. Memur emeklileri, hazırladığımız tablolara bakarak Ocak'taki artışla oluşacak yeni maaşları hakkında fikir sahibi olabilecek.
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