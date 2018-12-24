Devlette iş bulmak kolaylaşıyor

Hükümet, gençlere devlette iş ve kariyer için yeni imkanlar sunarken, 2019 yılı da çalışma yaşamında önemli adımlara sahne olacak. İnsan Kaynakları Ofisi ve Çalışma Genel Müdürlüğü, insan kaynağı envanterine ilişkin çalışmayı tamamlayacak. Yetenek gelişim faaliyetlerine de öncülük edecek, kamunun personel ihtiyacını karşılamak için eğitim, sınav, pozisyonlara ilişkin işlemleri yürütecek. Yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak için eğitim programları başlatılacak. Nitelikli, yetenekli isimler milli projelere kazandırılacak. Kamuda kariyer yönetimi birimi kurulurken, yaklaşık 2.5 milyon gence iş tecrübesi kazandırılacak. Bu kapsamda 1 milyon 250 bin kişi de işe yerleştirilecek.





HAZAL ATEŞ