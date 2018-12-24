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’u geçtı

10 ayda 12.5 milyonu aşkın i ağırlayan zirveye oturdu. 4 yılın ardından turist sayısında birinciliği ’dan geri aldı.

Antalya İstanbul’u geçtı
Türkiye'de en çok yabancı in ziyaret ettiği şehirler sıralamasında 2000- 2014 arasında birincisi olan , 2014'te kaptırdığı ve 4 yıldır 'un elinde olan liderliği bu sene geri aldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, resmi rakamlara göre bu yılın Ekim ayı sonu itibariyle Antalya'nın 12.5 milyon rakamını geçtiğini, İstanbul'un ise 11 milyon 340 bine ulaştığını söyledi. Antalya'ya gelen turist sayısının Kasım ayı sonu itibariyle toplamda 13 milyona yaklaştığını belirten Yavuz, "İstanbul'un Kasım ayı verileri henüz açıklanmadı. Ancak geçen yılın Kasım ayında 830 bin kişi gelmiş ve bu yıl 1 milyon kişi olduğunu varsaysak bile 12 milyon 340 bin kişi olur. Dolayısıyla Antalya'nın gerisinde kalır" diye konuştu. Yavuz, geceleme sayıları açısından da Antalya'nın İstanbul'u geçtiğini kaydetti.

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