Bugünkü
Takvim

Alışverişlerden 130 milyar TL ciro

Alışverişlerden 130 milyar TL ciro
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı , olarak 2018'i yaklaşık 130 milyar lira ciro ile kapatacaklarını, 2019 yılı için ise 160 milyar lira ciro öngördüklerini söyledi. 'de şu anda faaliyet gösteren 412 'nin bulunduğunu ifade eden Belgü, 81 ilin 63'ünde AVM olduğunu, 2019'da da ortalama 8-10 yeni AVM'nin açılacağını öngördüklerini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAlışverişlerden 130 milyar TL ciro
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri