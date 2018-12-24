Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezleri olarak 2018'i yaklaşık 130 milyar lira ciro ile kapatacaklarını, 2019 yılı için ise 160 milyar lira ciro öngördüklerini söyledi. Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren 412 AVM'nin bulunduğunu ifade eden Belgü, 81 ilin 63'ünde AVM olduğunu, 2019'da da ortalama 8-10 yeni AVM'nin açılacağını öngördüklerini kaydetti.
- Ekonomi
- 24.12.2018
- Gazete
Alışverişlerden 130 milyar TL ciro
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