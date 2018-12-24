375 milyonluk çerez satılacak

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, çerez tüketiminde en yoğun döneme girdiklerini, bu yıl da yılbaşında geçen yılki 375 milyon liralık ciroyu yakalayacaklarını söyledi. Karaman, yılbaşı öncesi perakende noktalarında çok fazla talep gören Antep fıstığı, fındık ve bademden oluşan karışımın kilogramının 65 ile 90 lira arasında satıldığını söyledi.