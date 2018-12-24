30 milyar dolarlık fon 3 aya tamam

Kredi musluklarını açarak reel sektörün elini rahatlatan hükümet, 2019'da önemli bir hamleye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan ve dünyadaki hacmi 30 milyar doları geçen 'kitle fonlaması' düzenlemesinin 3 aylık dönemde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Büyümeye de katkı sunacak olan bu sistem, Türkiye'de ilk kez ortaklığa dayalı şekilde başlayacak. Kitle fonlamasıyla bir kişi proje bazında en fazla bin lira yatıracak. Girişimci toplamda 1 milyon lira toplayabilecek. İnternet sistemi üzerinden kurulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde gerçekleşecek sistemle gerekli para 'online topluluktan' elde edilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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