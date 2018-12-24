3 bin 500 liraya eskimeyen pantolon

100 yıl boyu kullanılabilir pantolon üretildi. İngiliz Vollebak'ın haki ve granit grisi olarak ürettiği pantolon, 3 kumaş katmanından oluşuyor; "Derinin hava almasına imkan tanıyan aramid, beden ve ısı arasından bariyer oluşturan katman, su geçirmeyen ve esnek olan dış katman." Firma pantolonun astronot kıyafetlerinden daha mükemmel olduğunu iddia ediyor. Pantolonun fiyatı ise 575 euro (3 bin 487 lira).
- Ekonomi
- 24.12.2018
- Gazete
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