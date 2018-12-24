1.6 milyon öğrenciye kredi ve burs

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verileri, halen 1 milyon 621 bin öğrencinin öğrenim kredisi ve bursu aldığını ortaya koydu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığından kredi almış olan öğrencinin borcunu, sigortalı bir iş bulmadan ödeme zorunluluğu olmadığını belirtirken, 350 bin kişinin borcunu ödemeye başlayacağını ifade etti. Kasapoğlu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verildiğini vurguladı.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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