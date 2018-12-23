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Yolculardan Havalimanı’na tam not

Yolculardan İstanbul Havalimanı’na tam not
İstanbul Havalimanı için müşteri memnuniyetini tespit etmek adına ERA Research & Consultancy şirketi ile işbirliği yapılarak yolcu deneyim araştırması gerçekleştirildi. Araştırmaya göre iç hatlardan giden yolcuların terminaldeki genel memnuniyet oranı yüzde 92 çıkarken, terminalin mimari yapısının beğeni oranı ise yüzde 99'lara kadar ulaştı. ve Bakü'ye giden dış hat yolcularının terminal genelinden memnuniyeti yüzde 90 düzeylerinde oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Araştırma gösteriyor ki, Havalimanı iç ve dış hattı kullanarak seyahat eden yolcuların yüzde 90'ı genel olarak hizmetlerimizden memnun" dedi.

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