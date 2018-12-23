Bugünkü
Takvim

’den 9.2 milyon başvuru sevindirdi yasak geldi dijital katkı

Turkcell’den 9.2 milyon başvuru sevindirdi yasak geldi dijital katkı
Sağlıktan enerjiye, veri merkezinden kamuya onlarca farklı sektörde dijital entegratör olarak başrol oynayan , 'nin dijital ekonomisine de değer katıyor. IDC tarafından yayınlanan analiz raporuna Türkiye'nin öncü BT hizmetleri oyuncuları yer aldı. Turkcell, kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetlerle en büyükler arasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTurkcell’den 9.2 milyon başvuru sevindirdi yasak geldi dijital katkı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri