Turkcell’den 9.2 milyon başvuru sevindirdi yasak geldi dijital katkı

Sağlıktan enerjiye, veri merkezinden kamuya onlarca farklı sektörde dijital entegratör olarak başrol oynayan Turkcell, Türkiye'nin dijital ekonomisine de değer katıyor. IDC tarafından yayınlanan analiz raporuna Türkiye'nin öncü BT hizmetleri oyuncuları yer aldı. Turkcell, kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetlerle en büyükler arasında yer alıyor.
- Ekonomi
- 23.12.2018
- Gazete
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