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’na 9.2 milyon başvuru

İmar Barışı’na 9.2 milyon başvuru
Çevre Bakanı Murat Kurum, 'ndan yararlananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, "İmar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi.

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