İmar Barışı’na 9.2 milyon başvuru

Çevre Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'ndan yararlananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, "İmar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi.
- Ekonomi
- 23.12.2018
- Gazete
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