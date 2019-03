Brooklyn’e Türk damgası

Ocak'ta'i kuran, Kasım'da Londra 'dakiprojesini tanıtan Nef, şimdi de'i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Nef Global 'i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurt dışında 62 ayrı firma ile masaya oturduklarına dikkat çekerek, "Şu anda bu rakam 200'ün üzerinde. Hedefimiz 2023'te 10 ayrı metropolde olmak" dedi. Projede Level One Holding, Astor ve Realty Within Reach Inc. ile iş ortağı olduklarını söyleyen Timur, "Bizim hedefimiz sektörümüzün uluslararası markası olmak" diye konuştu.ise Nef Brooklyn 'in birkaç ay içinde lansmanını gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.