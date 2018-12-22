Brooklyn’e Türk damgası

Geçtiğimiz Ocak'ta Nef Global'i kuran, Kasım'da Londra'daki Nef Brentford projesini tanıtan Nef, şimdi de Nef Brooklyn'i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Nef Başkanı Erden Timur, Nef Global'i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurt dışında 62 ayrı firma ile masaya oturduklarına dikkat çekerek, "Şu anda bu rakam 200'ün üzerinde. Hedefimiz 2023'te 10 ayrı metropolde olmak" dedi. Projede Level One Holding, Astor ve Realty Within Reach Inc. ile iş ortağı olduklarını söyleyen Timur, "Bizim hedefimiz sektörümüzün uluslararası markası olmak" diye konuştu. Nef Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit ise Nef Brooklyn'in birkaç ay içinde lansmanını gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.
Erden Timur
Erden Timur
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