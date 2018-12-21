Yabancıya satış yüzde 117 arttı

Yabancılara yapılan konut satışlarında vatandaşlık için gereken yatırım alt sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi meyvelerini veriyor. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 922 konut satışıyla İstanbul bulunurken, onu 797 satışla Antalya, 301 satışla Bursa, 278 satışla Ankara ve 229 satışla Yalova izledi. Kasım'da Irak vatandaşları Türkiye'den bin 3 konut aldı. Geçen ay İran vatandaşları 463, Afganistan ve Rusya vatandaşları 261, Suudi Arabistan vatandaşları 233 konut edindi.
İSTANBUL İLK SIRADA
TÜİK'in istatistiklerine göre; geçen ay Türkiye genelinde 89 bin 626 konut satıldı. Kasım'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 58 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 7 bin 834 konut satışıyla Ankara, 4 bin 773 konut satışıyla İzmir izledi.
İSTANBUL İLK SIRADA
TÜİK'in istatistiklerine göre; geçen ay Türkiye genelinde 89 bin 626 konut satıldı. Kasım'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 58 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 7 bin 834 konut satışıyla Ankara, 4 bin 773 konut satışıyla İzmir izledi.
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