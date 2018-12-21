Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı dün gerçekleştirildi. Türk-İş ev sahipliğindeki toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi kesimini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren kesimini de TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç temsil etti. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını 'ağır' statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, 'orta' statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, 'hafif' statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. Komisyon önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek. Son görüşmenin ardından 2019'da geçerli olacak asgari ücret, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.
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