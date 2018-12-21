İş Bankası da faizi 0.98’e çekti

Konut kredisinde faiz indirimine İş Bankası da katıldı. İş Bankası, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.78'e indirdi. Kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0.98 olarak yansıtılacak. Faiz oranı kampanya kapsamındaki konutlarda geçerli olacak.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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