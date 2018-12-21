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da i 0.98’e çekti

İş Bankası da faizi 0.98’e çekti
Konut kredisinde indirimine da katıldı. İş Bankası, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.78'e indirdi. Kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0.98 olarak yansıtılacak. Faiz oranı kampanya kapsamındaki konutlarda geçerli olacak.

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