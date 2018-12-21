Günde 200 TL’ye işçi aranıyor

Türkiye'nin kesme çiçek üretimininde ilk sıralarda yer alan İzmir'in Menderes ilçesindeki üreticiler, günlük 200 lira ücret vermelerine rağmen seralarda çalışacak işçi bulamıyor. Üreticiler, erkeklere 150-200 lira, kadınlara da 100 lira ücret verdikleri halde ihtiyaç duydukları sayıda işçi çalıştıramadıklarını söyledi.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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