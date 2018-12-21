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Günde 200 TL’ye işçi aranıyor

Günde 200 TL’ye işçi aranıyor
Türkiye'nin kesme çiçek üretimininde ilk sıralarda yer alan 'in Menderes ilçesindeki üreticiler, günlük 200 lira ücret vermelerine rağmen seralarda çalışacak işçi bulamıyor. Üreticiler, erkeklere 150-200 lira, kadınlara da 100 lira ücret verdikleri halde ihtiyaç duydukları sayıda işçi çalıştıramadıklarını söyledi.

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