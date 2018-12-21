Emekliye 2’li zam formülü

Emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak zammının oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler alacakları zammı merakla bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak 6 aylık enflasyona yani zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz- Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 çıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa yüzde 10.64'lük oran düşecek, artı çıkarsa yükselecek. Enflasyon tahminleri emekliler için 2 farklı zam oranına işaret ediyor:
İŞTE TAHMİNLER
Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre, 2018 enflasyonu yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu artış emeklilere 108,78 lira ile 521,02 lira arasında zam getirecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ise 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 21.28 çıktı. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Yüzde 11.09'luk artış gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında yükseliş yaşanacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatıracak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı paralarına kavuşacak.
TAKVİM HESAPLADI
TAKVİM, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında ellerine geçecek yeni maaşlarını hem gerçekleşen 5 aylık enflasyona hem de 2 tahmine göre hesapladı. Hazırladığımız tablolara bakan emekliler, kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını görebilecek. Bu sayede emekliler Ocak ayında gelirlerinde yaşanacak artış konusunda fikir sahibi olabilecek.
İŞTE TAHMİNLER
Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre, 2018 enflasyonu yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu artış emeklilere 108,78 lira ile 521,02 lira arasında zam getirecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ise 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 21.28 çıktı. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Yüzde 11.09'luk artış gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında yükseliş yaşanacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatıracak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı paralarına kavuşacak.
TAKVİM HESAPLADI
TAKVİM, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında ellerine geçecek yeni maaşlarını hem gerçekleşen 5 aylık enflasyona hem de 2 tahmine göre hesapladı. Hazırladığımız tablolara bakan emekliler, kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını görebilecek. Bu sayede emekliler Ocak ayında gelirlerinde yaşanacak artış konusunda fikir sahibi olabilecek.
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