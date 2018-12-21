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Bakan : 6.7 milyon konut yeniden yapılacak

Yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan , 6 milyon 700 bin evin yıkılıp yeniden inşa edileceğini belirtti.

6.7 milyon konut yeniden yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 yıl içinde 6 milyon 700 bin konutun, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini bildirerek, "Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek" dedi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen 'Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda konuşan Kurum, kentsel dönüşümün yüzde 20 oranında, , Emlak Konut GYO, İller Bankası ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirileceğini, yüzde 80'lik kısmın ise özel sektör tarafından yapılması gerektiğini anlattı. Kentsel dönüşüm projelerine bugüne kadar 8.5 milyar lira kaynak aktarıldığını belirten Kurum, " sayesinde bugüne kadar 662 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alındı ve 594 bin konut dönüşüme tabi oldu. 53 ilimizde 237 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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