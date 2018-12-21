Avrupa’da plastiğe yasak geldi

Avrupa Birliği (AB), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklamaya hazırlanıyor. Plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları AB ülkelerinde kullanılmayacak. Türkiye'nin karara katılıp katılmayacağı bilinmiyor.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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