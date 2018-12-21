2. köprü geçiş cezaları siliniyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2. köprü geçiş cezalarına ilişkin müjde verdi, "6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu" dedi. İkinci işin dava açılmışsa bunların düşmesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Davalardan feragat edeceksiniz. Ceza ödemiş olanlara da Mart sonuna kadar ödediği paralar geri ödenecek" diye konuştu.