KOBİ’lere 274 milyon TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'ndan KOBİ'lerle, girişimcilerle ilgili düzenlemeler de çıktı. KOBİ'lere 100 günlük sürede 274 milyon liralık destek sağlanacak. Teknolojik girişimler ve yerli-milli üretim desteklenecek. İşte plandan bazı satır başları:



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