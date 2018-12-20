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’lere 274 milyon TL

100 günde yerli ve milli üretim için ’lere 274 milyon liralık destek verilecek. ve tasarım merkezleri artacak. 5 OSB projesi yatırımcıların hizmetine sunulacak. SAYEM destekleri sürecek.

KOBİ’lere 274 milyon TL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'ndan KOBİ'lerle, girişimcilerle ilgili düzenlemeler de çıktı. KOBİ'lere 100 günlük sürede 274 milyon liralık destek sağlanacak. Teknolojik girişimler ve yerli-milli üretim desteklenecek. İşte plandan bazı satır başları:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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