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ı parası müteahhitten

İmar barışı parası müteahhitten
İmar Barışı'ndan yararlanmak için son günlere girildi. Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Aralık'a kadar alınacak. Hukukçular, ı kapsamında ödenen tüm bedellerin, söz konusu kaçak yapıyı yapan müteahhitten talep edilebileceğini belirtiyor. Avukat M. Berkay Nizamoğlu; "İskansız bir yapı için ödenen tüm bedeller müteahhitten talep edilebilir" dedi.
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