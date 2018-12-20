İmar barışı parası müteahhitten

İmar Barışı'ndan yararlanmak için son günlere girildi. Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Aralık'a kadar alınacak. Hukukçular, İmar Barışı kapsamında ödenen tüm bedellerin, söz konusu kaçak yapıyı yapan müteahhitten talep edilebileceğini belirtiyor. Avukat M. Berkay Nizamoğlu; "İskansız bir yapı için ödenen tüm bedeller müteahhitten talep edilebilir" dedi.
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