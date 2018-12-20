Hedef 2023’te 5 milyar TL ciro

Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup, 2018'i 2 milyar liranın üzerinde ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. 43 ülkede 618 mağazası bulunan grubun hedefi, 2023 yılına kadar 930 mağazaya erişerek, 5 milyar liralık ciroya ulaşmak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesindeki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını belirtti. Aydınlı CEO'su Mustafa Erbey ise hedef büyüttüklerini söyledi.
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