Fed faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılının son toplantısında beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan arttırdı. Yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bu karardan sonra dün 5.21'i gören dolar 5.27'ye yükseldi.
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