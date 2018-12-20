Emekliye Ocak zammı

2019 yılı da emekliler için kazanç yılı olacak. Yıl içerisinde 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi verilecek. Ocak zammı için kısa bir süre kalırken, TAKVİM hazırladığı yazı dizisiyle emeklilerin sorularını yanıtlıyor, gelirlerinde yaşanacak artışa ışık tutuyor. İşte 10 soruda zam rehberi:
Emekliler için 2019 neler getirecek?: Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında zam alacak. Ayrıca 2019'da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Halen Meclis'teki düzenleme hayata geçtiğinde, ek ödeme dahil bin liranın altında malullük ve yaşlılık aylığı kalmayacak. Emekli Sandığı'ndan emekli doktorlara ilave ödeme getiren düzenleme de Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlenecek?: 5510 sayılı Kanun'a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kadar zam yansıtılacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon Ocak zammını, 2019'un ilk yarısındaki enflasyon da Temmuz artışını gösterecek.
Memur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlecek?: Toplu sözleşmede zam oranı Ocak için yüzde 4, Temmuz için yüzde 5 olarak belirlenmiş, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bunun da yansıtılacağı kararlaştırılmıştı. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz 2018 zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3,5'i aşan kısmı, memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Memur emeklileri, Temmuz'da da 2019'un ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı ne kadar olabilir?: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu
yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre, zam oranı yüzde 10.64 görünüyor. Kesin sonucu Aralık enflasyonu gösterecek. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa emeklilerin zam oranı düşecek, artı çıkarsa yükselecek. Zammın yüzde 10-11 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Memur emeklileri Ocak'ta ne kadar zam alabilecek?: Yüzde 4'lük zamma ilaveten, Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 7.14 fark oluştu. Enflasyon farkı, Aralık verisine göre artacak ya da azalacak. Tahminler Ocak zammının yüzde 11 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Ocak zammı ne zaman belli olacak?: Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlarını ne zaman alacak?: Ocak ayı içerisinde tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş günlerde zamlı maaşları hesaplarına yatırılacak. Zamlı maaşlar ayın 17'si ile 28'i arasında ödenmiş olacak.
Memur emeklilerine zamları ne zaman ödenecek?: Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlar yatırılıyor. 3 Ocak'taki enflasyon verisi bekleneceğinden, ay başında maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Zam farklarının ne zaman ödeneceğini ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
MAAŞTA YÜZDE 4 EK ÖDEME VAR
Ek ödeme nedir?: Tüm emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Ek ödemenin tutarı, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ocak'ta ek ödeme tutarı, yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır da yükselecek.
Bin TL taban maaş ne zaman başlıyor?: Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde yürürlüğe girecek.
YARIN: OCAK ZAMMINDA 2 FORMÜL
Emekliler için 2019 neler getirecek?: Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında zam alacak. Ayrıca 2019'da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Halen Meclis'teki düzenleme hayata geçtiğinde, ek ödeme dahil bin liranın altında malullük ve yaşlılık aylığı kalmayacak. Emekli Sandığı'ndan emekli doktorlara ilave ödeme getiren düzenleme de Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlenecek?: 5510 sayılı Kanun'a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kadar zam yansıtılacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon Ocak zammını, 2019'un ilk yarısındaki enflasyon da Temmuz artışını gösterecek.
Memur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlecek?: Toplu sözleşmede zam oranı Ocak için yüzde 4, Temmuz için yüzde 5 olarak belirlenmiş, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bunun da yansıtılacağı kararlaştırılmıştı. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz 2018 zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3,5'i aşan kısmı, memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Memur emeklileri, Temmuz'da da 2019'un ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı ne kadar olabilir?: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu
yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre, zam oranı yüzde 10.64 görünüyor. Kesin sonucu Aralık enflasyonu gösterecek. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa emeklilerin zam oranı düşecek, artı çıkarsa yükselecek. Zammın yüzde 10-11 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Memur emeklileri Ocak'ta ne kadar zam alabilecek?: Yüzde 4'lük zamma ilaveten, Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 7.14 fark oluştu. Enflasyon farkı, Aralık verisine göre artacak ya da azalacak. Tahminler Ocak zammının yüzde 11 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Ocak zammı ne zaman belli olacak?: Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlarını ne zaman alacak?: Ocak ayı içerisinde tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş günlerde zamlı maaşları hesaplarına yatırılacak. Zamlı maaşlar ayın 17'si ile 28'i arasında ödenmiş olacak.
Memur emeklilerine zamları ne zaman ödenecek?: Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlar yatırılıyor. 3 Ocak'taki enflasyon verisi bekleneceğinden, ay başında maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Zam farklarının ne zaman ödeneceğini ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
MAAŞTA YÜZDE 4 EK ÖDEME VAR
Ek ödeme nedir?: Tüm emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Ek ödemenin tutarı, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ocak'ta ek ödeme tutarı, yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır da yükselecek.
Bin TL taban maaş ne zaman başlıyor?: Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde yürürlüğe girecek.
YARIN: OCAK ZAMMINDA 2 FORMÜL
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