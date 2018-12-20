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Akıllı şemsiye yaptılar

Akıllı şemsiye yaptılar
İzmir'de lise öğrencisi Gülce Avkıran ve Berfin Nur Tunç, insanları güneşin zararlı ışınlarından korumak amacıyla güneşin konumuna göre kendiliğinden hareket eden 'akıllı şemsiye' geliştirdi. Şemsiyenin çocuk parkları, spor alanları, plajlar ya da tarım arazileri gibi uzun süre güneşe maruz kalınan yerlerde insanları koruması amaçlanıyor. , "Bu projede zararlı ışınların doğal yollarla bize uğramamasını sağlıyoruz" dedi.
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