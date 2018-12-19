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Yabancıya 5 bin Türk’e 8 bin TL

kendi ülkesinde pahalıya tatil yapıyor. ’de 7 gece çift kişilik tatile Türkler 8 bin 134 lira öderken, Almanlar 5b in 349, İngilizler 5 bin 552, İspanyollar 5 bin 392 lira veriyor.

Yabancıya 5 bin Türk’e 8 bin TL
Turizmde Türk e ayrılan kota yüzde 10'a kadar düşürülürken, kendi ülkesinde Avrupalılar'dan daha pahalıya tatil yapmaya devam ediyor. bölgesindeki oteller üzerinde yapılan araştırmaya göre, 22-29 Haziran tarihlerinde 2 kişi için bir odanın fiyatı eğer 'den rezervasyon yapılırsa 8 bin 134 liradan başlıyor. Aynı tarihler için aynı odaya İngiliz bir tatil sitesinden rezervasyon yapıldığında ise 819 pound (5 bin 552 lira) talep ediliyor. Yani İngilizler Türkiye'deki otellerde yerli turistten 2 bin 582 lira daha az ödüyor. Otele 'dan rezervasyon yapıldığında ise 877 euro (5 bin 349 lira) karşılığında tesiste konaklama yapılabildiği ortaya çıkıyor. Aynı işlem 'dan yapıldığında ise fiyat 884 euro (5 bin 392 lira).
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