Yabancıya 5 bin Türk’e 8 bin TL

Turizmde Türk turiste ayrılan kota yüzde 10'a kadar düşürülürken, Türkler kendi ülkesinde Avrupalılar'dan daha pahalıya tatil yapmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesindeki oteller üzerinde yapılan araştırmaya göre, 22-29 Haziran tarihlerinde 2 kişi için bir odanın fiyatı eğer Türkiye'den rezervasyon yapılırsa 8 bin 134 liradan başlıyor. Aynı tarihler için aynı odaya İngiliz bir tatil sitesinden rezervasyon yapıldığında ise 819 pound (5 bin 552 lira) talep ediliyor. Yani İngilizler Türkiye'deki otellerde yerli turistten 2 bin 582 lira daha az ödüyor. Otele Almanya'dan rezervasyon yapıldığında ise 877 euro (5 bin 349 lira) karşılığında tesiste konaklama yapılabildiği ortaya çıkıyor. Aynı işlem İspanya'dan yapıldığında ise fiyat 884 euro (5 bin 392 lira).
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