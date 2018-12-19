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Antep seferi

Antep seferi
Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e 21 Aralık'ta tarifeli sefer başlatacaklarını bildirdi. Ekşi, Twitter hesabından, "Yeni evimiz Havalimanı'ndan Gaziantep'e seferleri 21 Aralık'ta başlatıyoruz. 59 liradan başlayacak fiyatlarla sizleri ikramın evi Gaziantep'e ulaştıracağız" açıklaması yaptı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuş ağına son olarak Trabzon ve Adana'yı eklemişti.

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