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408 bin Bağ-Kur’luya hastane kapısı açılıyor

408 bin Bağ-Kur’luya hastane kapısı açılıyor
Hükümet, başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur'lunun prim borcunu silip, bu borca ait hizmet sürelerini dondururken; 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağladı. Bu kapsamda sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kur'lu vatandaşın başvurusu alınmaya başladı. Böylece aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaş hastane hizmetinden koşulsuz yararlanabilecek. ları silinen bütün Bağ-Kur'lular emeklilik şartını taşıyorsa hemen emekli olabilecek. Başkan , ikinci 100 günlük eylem planını açıklarken, 408 bin vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi için başvurularının alınmaya başladığını açıkladı. Bu arada TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların, sigorta primlerinin düşürülmesini istedi.

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