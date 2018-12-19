Hükümet, başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur'lunun prim borcunu silip, bu borca ait hizmet sürelerini dondururken; 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağladı. Bu kapsamda sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kur'lu vatandaşın başvurusu alınmaya başladı. Böylece aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaş hastane hizmetinden koşulsuz yararlanabilecek. Borçları silinen bütün Bağ-Kur'lular emeklilik şartını taşıyorsa hemen emekli olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıklarken, 408 bin vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi için başvurularının alınmaya başladığını açıkladı. Bu arada TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların, sigorta primlerinin düşürülmesini istedi.
- Ekonomi
- 19.12.2018
- Gazete
408 bin Bağ-Kur’luya hastane kapısı açılıyor
- TOKİ kura çekimi ne zaman, nerede yapılacak?
- Daha yüksek maaş almak isteyen memurlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...
- Euro ve dolar ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.