1 milyonluk konut 500 bine düştü

Vatandaşın konut sahibi olabilmesi için düğmeye basıldı. KONUTDER ve Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan, VakıfBank ve Halkbank'ın da katıldığı kampanya ile konut kredisi faizi düştü. Belirlenen yüzde 1.78 faiz oranının, 0.80'lik kısmını inşaat firmalarının üstlenmesi ile vatandaşa yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkanı sağlandı. Konut sahibi olmanın maliyeti düştü. Tüketicilere aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar kredi kullanma avantajı sağlandı.