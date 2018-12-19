Vatandaşın konut sahibi olabilmesi için düğmeye basıldı. KONUTDER ve Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan, VakıfBank ve Halkbank'ın da katıldığı kampanya ile konut kredisi faizi düştü. Belirlenen yüzde 1.78 faiz oranının, 0.80'lik kısmını inşaat firmalarının üstlenmesi ile vatandaşa yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkanı sağlandı. Konut sahibi olmanın maliyeti düştü. Tüketicilere aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar kredi kullanma avantajı sağlandı.
- Ekonomi
- 19.12.2018
- Gazete
1 milyonluk konut 500 bine düştü
Konut kredisi faiz oranının yüzde 0.98’e çekilmesi ile vatandaşın ev alması kolaylaştı. 300 bin liralık kredi için yüzde 2.99 faiz oranı ile geri ödeme 1 milyon 110 bin lira iken, yüzde 0.98 ile tutar 511 bin liraya indi.
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