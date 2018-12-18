Yılbaşı tatili için oteller doldu

Turizmde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Başta Antalya olmak üzere sahil otelleri ile kayak merkezleri yoğun taleple karşılaşırken, ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı otellerin birçoğunda yılbaşı tatili için şimdiden yer kalmadı. Yılbaşının oteller açısından hareketli olacağını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'da rezervasyonların geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi. Yılbaşı için yurt dışından da ciddi hareketlilik göründüğünü belirten Ayık, "Kayak bölgelerinde de kar var. Oralara dönük de bir hareket olacak" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da "Dolulukların çok iyi olduğunu biliyorum, özellikle program yapan tesislerde. Şu ana kadarki rezervasyonlar iç talep açısından çok iyi geçiyor. Ama özellikle Rusya'dan, Polonya'dan ve Avrupa'dan da ciddi rezervasyon alıyoruz. İç pazarda ise daha çok sanatçılı programların olduğu otellere yoğun talep var" dedi.
ÜNLÜLER GEÇİDİ
Birçok otelde ünlü sanatçılar sahne alacak. Antalya'daki otellerde sahne alan isimler arasında Volkan Konak, Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Fatih Ürek, Demet Akalın, Sibel Tüzün, Emre Altuğ, Cengiz Kurtoğlu ve Tuğba Özerk gibi sanatçılar var.
Yılbaşı dolayısıyla Avrupalı ve Rus turist yoğunluğu yaşanması beklenen Antalya'da oteller yılbaşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kundu ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesisler, renkli süslemeleri ve bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.
ÜNLÜLER GEÇİDİ
Birçok otelde ünlü sanatçılar sahne alacak. Antalya'daki otellerde sahne alan isimler arasında Volkan Konak, Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Fatih Ürek, Demet Akalın, Sibel Tüzün, Emre Altuğ, Cengiz Kurtoğlu ve Tuğba Özerk gibi sanatçılar var.
Yılbaşı dolayısıyla Avrupalı ve Rus turist yoğunluğu yaşanması beklenen Antalya'da oteller yılbaşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kundu ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesisler, renkli süslemeleri ve bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.
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