Yılbaşı tatili için oteller doldu

yılbaşı hareketliliğiyaşanıyor. BaştaAntalya olmaküzereünlü sanatçılarınsahneye çıkacağı otellerinbirçoğunda yılbaşı tatiliiçin şimdiden yer kalmadı.Yılbaşının oteller açısındanhareketli olacağını belirten(TÜROFED)BaşkanıAntalya'da rezervasyonlarıngeçen yıla göre daha iyiolduğunu söyledi. Yılbaşıiçin yurt dışından da ciddihareketlilik göründüğünübelirten Ayık, "Kayakbölgelerinde de kar var.Oralara dönük de bir hareketolacak" dedi.(POYD) Başkanıda "Dolulukların çok iyi olduğunu biliyorum, özellikle program yapan tesislerde. Şu ana kadarki rezervasyonlar iç talep açısından çok iyi geçiyor. Ama özellikleveda ciddi rezervasyon alıyoruz. İç pazarda ise daha çok sanatçılı programların olduğu otellere yoğun talep var" dedi.Birçok otelde ünlü sanatçılar sahne alacak. Antalya'daki otellerde sahne alan isimler arasında Volkan Konak, Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Fatih Ürek, Demet Akalın, Sibel Tüzün, Emre Altuğ, Cengiz Kurtoğlu ve Tuğba Özerk gibi sanatçılar var.Yılbaşı dolayısıyla Avrupalı ve Rus turist yoğunluğu yaşanması beklenen Antalya'da oteller yılbaşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kundu ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesisler, renkli süslemeleri ve bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.