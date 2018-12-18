Yerli girişimlere dijital destek

Turkcell, Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında dijital ekosistemi destekleme seferberliği başlattı. Dijital Destek Programı'na kabul edilecek girişimler fırsatlardan da yararlanabilecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye'nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak" dedi.
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