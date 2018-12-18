Bugünkü
Takvim

Yerli girişimlere dijital destek

Yerli girişimlere dijital destek
Turkcell, Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında dijital ekosistemi destekleme seferberliği başlattı. Dijital Destek Programı'na kabul edilecek girişimler fırsatlardan da yararlanabilecek. Turkcell Genel Müdürü , "Girişimcilerimiz kazanırsa kazanacak. Türkiye'nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYerli girişimlere dijital destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar