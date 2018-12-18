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müteahhitleri dünya ikincisi

Türk müteahhitleri dünya ikincisi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balkan Odalar Birliği üyesi ülkeler ile müteahhitlikte işbirliği imkanlarına dikkati çekerek, " müteahhitleri, 'den sonra ENR sıralamasında dünyada 2'nci sırada yer almaktadır ve Balkanlar'daki ülkelerde de 337 proje ile 9.5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmış durumdadır" dedi.
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