Türk müteahhitleri dünya ikincisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balkan Odalar Birliği üyesi ülkeler ile müteahhitlikte işbirliği imkanlarına dikkati çekerek, "Türk müteahhitleri, Çin'den sonra ENR sıralamasında dünyada 2'nci sırada yer almaktadır ve Balkanlar'daki ülkelerde de 337 proje ile 9.5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmış durumdadır" dedi.
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