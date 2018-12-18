Telekom G20’de örnek gösterildi

TÜRK Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Projemizin örnek gösterilmesi, ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu. Farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnternetle Hayat Kolay projesi bu anlayışın sonucu olarak hayata geçirildi" şeklinde konuştu.