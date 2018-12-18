Mapfre’den KOBİ’lere danışmanlık hizmeti

MAPFRE Sigorta, işletmelerin karşılaşabilecekleri kurumsal riskleri analiz edip çözüm önerileri sunduğu danışman satış modeli Şirketim 360ş projesini KOBİ'ler ile buluşturdu. Şirketim 360°'ın ilk aşamasında KOBİ'ler; firmanın risklerini, ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik hazırlanan anketi dolduruyor. Cevaplar doğrultusunda Mapfre Sigorta'nın kadrosu, müşteriye özel kişiselleştirilmiş risk haritası çıkarıyor. Tespit edilen eksikliklere göre teklif sunumu hazırlanıyor. Firmanın ve sektörün detaylı analizleri, çözüm önerileriyle birlikte aktarılarak KOBİ'lerin büyüyüp gelişmesine destek sağlanıyor.
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