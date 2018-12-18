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Emekliye yüzde 11

15.4 milyonun Ocak mı için ’nın beklenti anketinden ipucu geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 7.59 farkı çıkacak.

Emekliye yüzde 11 zam
Sayıları 15 milyonu aşan emeklilerin ve memurların Ocak mı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4 artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki un belli olmasına sayılı gün kaldı. Bunun 5 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10.64 çıkarken, Aralık verisi de 3 Ocak'ta açıklanacak. Ancak zam oranı için ipuçları geliyor.

TAHMİN DEĞİŞTİ
Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği Aralık ayı beklenti anketini açıkladı. Kasım ayı anketinde yüzde 24.45 olan yıl sonu yıllık Tüketici Fiyat Endeksi () tahmini, yeni ankette yüzde 21.28'e geriledi. 2018 enflasyonu eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 21.28 çıkarsa; yılın ikinci yarısındaki TÜFE yani Ocak zammının oranı yüzde 11.09 olarak gerçekleşecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar yani yüzde 7.59 fark çıkacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 4 zam + 7.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni Ekonomi Programı'nda ise 2018 enflasyonu tahmini yüzde 20.8 olarak yer alıyor. Buna göre; Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.65 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak.
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