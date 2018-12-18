Elektrikli uçak fişe taktı

Havayolu ulaşımının elektrikli uçaklarla daha da ucuzlayacağı hesaplanıyor. Elektrikli ve sıfır emisyonlu yenilenmiş uçak geliştiricisi Ampaire'in kurucusu Kevin Noertker, elektrikli uçaklarla havayolu şirketlerinin tüm operasyon maliyetlerini yüzde 80'e kadar azaltarak bilet fiyatlarını ucuzlatabileceğini ve böylece daha fazla uçuşla hızlı ulaşımın insanlar için daha cazip kılınabileceğini söyledi. Bir etkinlik için İstanbul'a gelen Noetker, şu anda biri teknoloji bakımından yenilenmiş olmak üzere 3 elektrikli uçakları bulunduğunu belirterek, tasarladıkları TailWind-E uçağının tamamen batarya ile çalıştığını, TailWind-H uçağının ise hibrit olduğunu aktardı. Noertker, bu uçakların 300 kilometre uçuş yapabildiklerini ve test aşamasında olduklarını da vurguladı. Bursa-İstanbul arasının 300 kilometrelik uçuşlarla 20 dakikaya düşebileceğini anlatan Noertker, "Biz Türkiye ile bu alanda işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 18.12.2018
- Gazete
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