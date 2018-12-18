AssistLine 20 yaşında

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ASİSTANS sektörünün ilklerinden 'nci yaşını kutluyor. Asistans Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk, Türkiye'de hizmet veren tek milli asistans şirketi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK
25'inci yılın hedefini, 'yakın coğrafyada en az 5 ülkede daha olmak' olarak belirleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar yabancı sermaye gelip yılların emeği ile kurulmuş şirketlerimizi satın almış. Doğru politikalarla Türk ekonomisinin son 15-16 yılda şaha kalktığını ve refah seviyesinde Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu görüyoruz. Amacımız, önümüzdeki 5 yılda, gerek yapacağımız satın almalarla, gerekse yeni yatırımlarla bir Türk asistans şirketini uluslararası arenaya taşımak ve yakın coğrafyadaki 5-6 ülkeye burada yakaladığımız başarı ve hizmet kalitesini götürmektir."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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