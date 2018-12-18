Bugünkü
Takvim

Altın kazanç rehberi



Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı dün başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın kazanç rehberi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri