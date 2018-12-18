Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı dün başladı.
- Ekonomi
- 18.12.2018
- Gazete
Altın kazanç rehberi
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı dün başladı.
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