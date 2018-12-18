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266 bin kişi iş buldu

266 bin kişi iş buldu
Türkiye'de işsizlik oranı, 'de geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan artarak yüzde 11.4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye'de edilenlerin sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 47.8 olarak gerçekleşti.

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