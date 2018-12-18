Türkiye'de işsizlik oranı, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan artarak yüzde 11.4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 47.8 olarak gerçekleşti.
- Ekonomi
- 18.12.2018
- Gazete
266 bin kişi iş buldu
- İşte Mahmutbey - Mecidiyeköy metrosunun güzergahı
- Türkiye Bankalar Birliği'nden tavsiye kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.