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mezesi dünya sofralarında

Türk mezesi dünya sofralarında
İzmir'de faaliyet gösteren Ege Hazır Yiyecek; yaprak sarma, humus ve çiğ köfte gibi mezelerini 14 ülkeye ihraç ediyor. Şirket ortağı Murat Ödül, "Yaklaşık 250 çeşit ürünümüz , ABD, ve 'te yaygın olarak tüketiliyor. Meze satarak yıllık 3 milyon dolar döviz girdisi sağlıyoruz" dedi. Günde ortalama 300 ton meze ürettiklerini belirten Ödül, tarım ürünlerine yaptıkları katma değerin bazı mezelerde 2-3 kata kadar ulaştığına işaret etti.

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