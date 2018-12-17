Türk mezesi dünya sofralarında

İzmir'de faaliyet gösteren Ege Hazır Yiyecek; yaprak sarma, humus ve çiğ köfte gibi Türk mezelerini 14 ülkeye ihraç ediyor. Şirket ortağı Murat Ödül, "Yaklaşık 250 çeşit ürünümüz Almanya, ABD, Fransa ve İsveç'te yaygın olarak tüketiliyor. Meze satarak yıllık 3 milyon dolar döviz girdisi sağlıyoruz" dedi. Günde ortalama 300 ton meze ürettiklerini belirten Ödül, tarım ürünlerine yaptıkları katma değerin bazı mezelerde 2-3 kata kadar ulaştığına işaret etti.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
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