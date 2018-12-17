Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla Türkiye'de sayıları hızla artan fenomen Youtuberlar, hatırı sayılır kazançlar elde edebiliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Youtuberların ayda 5 ile 25 bin lira arasında gelir elde edebildiğini belirterek, "Youtuberlar birkaç yoldan gelir elde ediyor. Videolar izlenirken çıkan reklamlar, bu mesleğin en büyük gelir kaynakları. Bu reklamlarda, 'Tıklama Başına Maliyet' (CPC) ve 'Görüntüleme Başına Maliyet' (CPM) olarak bazı kriterler yer alıyor" dedi. Kırık, Türkiye'de tıklama başına elde edilen gelirin 7 kuruş ile 4 lira arasında değiştiğini söyledi. CPM'nin gelirinin de 1 reklam için 5-15 kuruş arasında değiştiğini anlatan Kırık, şöyle konuştu: "Bir video içerisinde 5 reklam yer aldığı düşünülürse gelirin 25 ile 75 kuruş olduğunu söyleyebilmek mümkün. Youtuberların reklam alabilmesi için en az bin aboneye sahip olması, 10 bin kez izlenme oranını elde etmesi ve bir yıl içerisinde en az 4 bin saat görüntülenme alması gerekiyor."
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
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