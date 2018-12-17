Pazarla mağazanın kalitesi aynı fiyatı farklı

bilinçli tüketici devri. Kesesini düşünenler biraz araştırma yaparak, uygun fiyata alışveriş yapabiliyor. Öyle ki; aynı fabrikanın aynı kalitedeki ürününü piyasadadada almak mümkün. Cebini korumak isteyenler için İstanbul Levent Sosyete Pazarı'nda araştırma yaptık. Deri ayakkabıdan porselen tabağa, kaz tüyü monttan granit tencereye, halıdan battaniyeye her şeyi bulmanın mümkün olduğu tezgahlardaki tüketici dostu fiyatlar dikkat çekiyor. 'Çok şükür kazanıyoruz' diyen pazarcı esnafı da, mağazadavitrine çıkan ürünü pazardanalan tüketici de halinden memnun. 'Kalite satıyoruz, rahat uyuyoruz' sloganlarını atan pazarcı esnafı, "Fiyatlarımız mağazaların çok altında. Ürünü aynı fabrikadan alıyoruz. Yüzde 300 değil dekâr koyuyoruz. Sürümden kazanıyoruz" diyor.