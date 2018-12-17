Dönem bilinçli tüketici devri. Kesesini düşünenler biraz araştırma yaparak, uygun fiyata alışveriş yapabiliyor. Öyle ki; aynı fabrikanın aynı kalitedeki ürününü piyasada 20 liraya da 200 liraya da almak mümkün. Cebini korumak isteyenler için İstanbul Levent Sosyete Pazarı'nda araştırma yaptık. Deri ayakkabıdan porselen tabağa, kaz tüyü monttan granit tencereye, halıdan battaniyeye her şeyi bulmanın mümkün olduğu tezgahlardaki tüketici dostu fiyatlar dikkat çekiyor. 'Çok şükür kazanıyoruz' diyen pazarcı esnafı da, mağazada 300-500 liraya vitrine çıkan ürünü pazardan 50-100 liraya alan tüketici de halinden memnun. 'Kalite satıyoruz, rahat uyuyoruz' sloganlarını atan pazarcı esnafı, "Fiyatlarımız mağazaların çok altında. Ürünü aynı fabrikadan alıyoruz. Yüzde 300 değil de 30 kâr koyuyoruz. Sürümden kazanıyoruz" diyor.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
Pazarla mağazanın kalitesi aynı fiyatı farklı
Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için çarşı-pazar gezdik, fiyatları araştırdık. Mağazada 200 lira olan ürünü, pazarda 20 liraya bulduk. ‘Kalite satıyoruz’ diyen pazarcı esnafı, ekledi: Aynı fabrikadan ürün alıyoruz. Yüzde 300 değil, 30 kâr koyuyoruz...
Dönem bilinçli tüketici devri. Kesesini düşünenler biraz araştırma yaparak, uygun fiyata alışveriş yapabiliyor. Öyle ki; aynı fabrikanın aynı kalitedeki ürününü piyasada 20 liraya da 200 liraya da almak mümkün. Cebini korumak isteyenler için İstanbul Levent Sosyete Pazarı'nda araştırma yaptık. Deri ayakkabıdan porselen tabağa, kaz tüyü monttan granit tencereye, halıdan battaniyeye her şeyi bulmanın mümkün olduğu tezgahlardaki tüketici dostu fiyatlar dikkat çekiyor. 'Çok şükür kazanıyoruz' diyen pazarcı esnafı da, mağazada 300-500 liraya vitrine çıkan ürünü pazardan 50-100 liraya alan tüketici de halinden memnun. 'Kalite satıyoruz, rahat uyuyoruz' sloganlarını atan pazarcı esnafı, "Fiyatlarımız mağazaların çok altında. Ürünü aynı fabrikadan alıyoruz. Yüzde 300 değil de 30 kâr koyuyoruz. Sürümden kazanıyoruz" diyor.
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