Para puanlar yanmasın

Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok 'sadakat kartı'ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması önerildi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Bu puanlar yıl sonunda sıfırlanabilir. Firmaya sorup öğrenin, puanlarınızı kullanın. Bazı firmalar bu puanları yeni yıla bırakabilir" dedi.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
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