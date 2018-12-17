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Para puanlar yanmasın

Para puanlar yanmasın
Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok 'sadakat kartı'ndaki puanların a girmeden kullanılması önerildi. Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Bu puanlar yıl sonunda sıfırlanabilir. Firmaya sorup öğrenin, puanlarınızı kullanın. Bazı firmalar bu puanları yeni yıla bırakabilir" dedi.

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